Ruszyły rozmowy, które "śledzi cały świat". Erdogan przyleciał do Moskwy

Władimir Putin powiedział prezydentowi Turcji, że muszą "omówić całą sytuację" wokół Idlibu po to, aby "nic podobnego nie powtarzało się" i aby "nie niszczyło to relacji rosyjsko-tureckich". Sytuacja w Idlibie "tak się zaostrzyła, iż wymaga bez wątpienia, byśmy rozmawiali bezpośrednio, osobiście" - zauważył.

Zapewnił, że Rosja "odnosi się uważnie" do relacji dwustronnych, podobnie jak strona turecka, co Moskwa docenia. Złożył kondolencje z powodu śmierci w Idlibie żołnierzy tureckich w lutym.

Zapowiedziano, że w trakcie wizyty Erdogana po spotkaniu prezydentów w cztery oczy dołączą do nich delegacje. Przywódcy Turcji towarzyszą podczas wizyty w Rosji ministrowie: spraw zagranicznych, obrony i finansów, a także szef wywiadu.

Konflikt w Syrii

W prowincji Idlib doszło od końca lutego do starć zbrojnych między żołnierzami Turcji a armią syryjską, prowadzącą ofensywę przeciwko antyrządowym rebeliantom. Rosja w Syrii wspiera politycznie i militarnie tamtejsze siły rządowe i konflikty turecko-syryjskie grożą zaostrzeniem napięć w relacjach między Moskwą i Ankarą.

Idlib to do niedawna ostatni bastion rebeliantów, jednak siły syryjskie opanowują kolejne jej części, wypierając bojowników i zmuszając ludność cywilną do opuszczenia domów. Ostatnie kroki wojsk prezydenta Baszara el-Asada spowodowały masowy exodus ludności. Ocenia się, że liczba uchodźców przekroczyła już milion.