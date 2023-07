Echa spotkania Putina z Prigożynem na Kremlu. "Wagner nie istnieje"

Wagner nie istnieje - powiedział rosyjskiemu dziennikowi "Kommiersant" Władimir Putin. Jak przekazały media, pięć dni po nieudanej próbie buntu w Rosji rosyjski przywódca miał spotkać się na Kremlu z Jewgienijem Prigożynem i zaproponować, by bojownicy z Grupy Wagnera walczyli odtąd w strukturach rosyjskiej armii. Szef wagnerowców odrzucił tę propozycję.

Rosyjski przywódca miał złożyć kilka propozycji. Jedna z nich przewidywała, że wagnerowcy zostaną wcieleni do regularnej rosyjskiej armii, lecz działaniami najemników wciąż kierowałby ich dotychczasowy dowódca Andriej Troczew, znany pod pseudonimem "Siwy".

"Wszyscy oni mogliby zebrać się w jednym miejscu i kontynuować swoją służbę" - powiedział Putin, cytowany przez dziennik "Kommiersant". "I nic by się nie zmieniło. Kierowałaby nimi ta sama osoba, która przez cały ten czas była ich prawdziwym dowódcą" - miał oznajmić rosyjski dyktator.

Wielu z bojowników Prigożyna zaakceptowało propozycję Putina, lecz nie przystał na nią Prigożyn. "Chłopcy się na to nie zgodzą" - miał odpowiedzieć szef grupy Wagnera.

Pentagon: wagnerowcy w żaden znaczący sposób nie uczestniczą w wojnie

Bunt Prigożyna

Tego samego dnia wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem układu Łukaszenki z Prigożynem, zawartego w porozumieniu z Putinem. Zgodnie z tymi uzgodnieniami część bojowników Grupy Wagnera i sam Prigożyn mieliby przemieścić się na Białoruś.