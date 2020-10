Putin nie boi się wygaśnięcia układu Nowy START, bo Rosja ma uzbrojenie, "którego na razie w USA nie ma"

Nie trzymamy się kurczowo tego układu – powiedział w czwartek Władimir Putin na temat możliwości przedłużenia układu Nowy START, umowy o dalszej redukcji i ograniczeniu ofensywnych zbrojeń strategicznych. - Jeśli nasi partnerzy uznają, że on nie jest potrzebny, to niech tak będzie, nie możemy ich zatrzymać – dodał prezydent Rosji.

Prezydent Rosji Władimir Putin mówił o tym podczas obrad Klubu Wałdajskiego - konferencji ekspertów i polityków specjalizujących się w sprawach Rosji. Brał w nich udział w formacie wideokonferencji. - Nie trzymamy się kurczowo tego układu. Jeśli nasi partnerzy uznają, że on nie jest potrzebny, to niech tak będzie, nie możemy ich zatrzymać - powiedział.

Spór o układ Nowy START

Podkreślił, że układ Nowy START wygasa w lutym 2021 roku. - Nic się nie stanie, jeśli przedłużymy go o rok bez wszelkich warunków wstępnych i w tym czasie będziemy poszukiwać rozwiązań - przekonywał. Ocenił, że "dużo gorsze" byłoby, gdyby Rosja, USA i świat pozostały "praktycznie bez żadnej bazy prawnej ograniczającej wyścig zbrojeń". Niemniej - dodał - Rosja w razie wygaśnięcia dotychczasowego dokumentu jest gotowa, by "od zera" pracować nad nowym.

Odnosząc się do postulatów, by do układu dołączyły się Chiny, Putin powiedział, że Rosja nie jest temu przeciwna, ale "nie należy przekładać na nią odpowiedzialności" w zabiegach o rozszerzenie porozumienia. Oznajmił, że Chiny mają prawo, by same określać, w jaki sposób zapewniać swoje bezpieczeństwo. Zadał też pytanie, dlaczego do rozmów nie powinny się włączyć także inne państwa posiadające broń jądrową, w tym te, które oficjalnie tego nie deklarują.