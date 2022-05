Andrzej Zaucha o następcach Władimira Putina. "Przyjdzie ktoś inny, kto będzie kontynuował tę politykę"

Andrzej Zaucha, reporter "Faktów" TVN powiedział, że nawet jeśli prezydent Władimir Putin przestałby rządzić na Kremlu, to zastąpiłby go ktoś, kto kontynuowałby jego politykę. - Mówienie o tym, czy ktoś zabije Putina w przyszłym miesiącu, jest trochę bez sensu, dlatego że to KGB kontroluje ten kraj - dodał w niedzielę w TVN24.

Reporter "Faktów" TVN Andrzej Zaucha mówił w niedzielę w TVN24, że prezydenta Rosji Władimira Putina "może powstrzymać tylko siła i to siła, która nie będzie się wahać ani przez chwilę".

Zaucha: KGB kontroluje ten kraj

Zdaniem Zauchy, gdyby Putin nie był powstrzymywany, to gdyby zdobył Ukrainę i mógłby ruszyć na kolejne kraje nadbałtyckie - Litwę, Łotwę, Estonię oraz Polskę. - Zapewne dążyłby gdzieś w stronę Bałkanów, być może próbowałby iść dalej w głąb Europy. Może niekoniecznie wojskowo i militarnie, ale gospodarczo jak najbardziej chciałby sobie podporządkować również Europę - powiedział.

Władimir Putin EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN

Dodał, że jeśli nie Putin, to będą do tego dążyć inni ludzie. - To jest cała potężna siatka, grupa ludzi, całe KGB, które doszło teraz do władzy i rządzi - mówił, powołując się na swoją rozmowę z rosyjskim historykiem Jurijem Felsztyńskim w programie "Wiatr ze Wschodu".

Zaucha ocenił, że zmiana na Kremlu niewiele by dała. - Przyjdzie ktoś inny, kto będzie kontynuował tę politykę i to jest najbardziej niebezpieczne, więc mówienie o tym, czy ktoś zabije Putina w przyszłym miesiącu, jest trochę bez sensu, dlatego że to KGB kontroluje ten kraj. Widać, że kontroluje doskonale i jeżeli nie będzie Putina to będzie ktoś inny, kto będzie kontynuował tę politykę - dodał.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mart

Źródło: TVN24