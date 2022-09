Putin potrzebuje ochrony w mediach, wpływy Rosji w byłym ZSRR słabną

ISW: Kreml chce odsunąć krytykę od Putina

Instytut zwrócił uwagę, że Kreml po raz pierwszy od początku wojny przyznał się do porażki. "Przyznanie się Kremla do porażki jest częścią wysiłków, by odsunąć krytykę za tak druzgocące niepowodzenie od rosyjskiego prezydenta Władimira Putina i przenieść ją na rosyjskie ministerstwo obrony i dowództwo wojskowe" – napisano w raporcie.

Ukraiński wywiad: rosyjscy urzędnicy odsyłają swe rodziny z Krymu

Władze Rosji próbują teraz ułatwić sobie proces nieoficjalnego poboru do wojska. Centra werbunkowe w kraju przekazywały mężczyznom telefonicznie i listownie nieformalne wezwania, ale wielu Rosjan zdaje sobie sprawę, że zgodnie z prawem takie zawiadomienia muszą być doręczane do rąk własnych. W parlamencie zgłoszono projekt ustawy pozwalającej na wysyłanie wezwań pocztą, co "ułatwi tę nieuczciwą praktykę" - ocenia think tank.