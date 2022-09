Biden reaguje na decyzję Putina: Rosja okazała pogardę do pokojowo nastawionych narodów

Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że Rosja "depcze Kartę Narodów Zjednoczonych" i "okazuje pogardę do pokojowo nastawionych narodów na całym świecie". Amerykański przywódca zareagował w ten sposób na ogłoszoną przez prezydenta Rosji Władimira Putina nielegalną aneksję czterech zajętych przez Rosję i okupowanych terytoriów Ukrainy. Biden ogłosił też nowe sankcje i zapowiedział dalsze wspieranie Ukrainy zmagającej się z rosyjską inwazją. - Ukraina ma każde prawo, by bronić swojej ziemi, swojego narodu i by odbić terytorium, które Rosja jej zagarnęła - powiedział amerykański sekretarz stanu Antony Blinken.

Władimir Putin ogłosił w piątek w propagandowym wystąpieniu decyzję o włączeniu obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego w skład Rosji. Decyzja ta oznacza złamanie międzynarodowego prawa.

Biden: Rosja okazała pogardę do pokojowo nastawionych narodów

W reakcji na te działania prezydent USA Joe Biden oświadczył, że "Stany Zjednoczone potępiają oszukańczą próbę aneksji suwerennego ukraińskiego terytorium przez Rosję". "Rosja łamie prawo międzynarodowe, depcząc Kartę Narodów Zjednoczonych i okazując pogardę dla pokojowo nastawionych narodów na całym świecie" - napisał.

Zapowiedział, że Stany Zjednoczone "zawsze będą honorowały międzynarodowo uznane granice Ukrainy" oraz wspierać ją militarnie i dyplomatycznie.

Ogłosił też nowe sankcje przeciwko Rosji, obejmujące ponad 1000 osób i podmiotów z Rosji, w tym szefową banku centralnego, a także podmioty spoza Rosji wspierające jej działania.

"Zmobilizujemy społeczność międzynarodową, by zarówno potępić te ruchy, jak i pociągnąć Rosję do odpowiedzialności. Będziemy kontynuować dostarczanie Ukrainie sprzętu, którego potrzebuje, by się bronić, bez względu na zuchwałe próby Rosji, by zmienić granice swojego sąsiada. Oczekuję też na podpisanie ustawy Kongresu, która zapewni dodatkowe 12 miliardów dolarów na wsparcie Ukrainy" - oznajmił prezydent Stanów Zjednoczonych.

"Wzywam wszystkich członków społeczności międzynarodowej, by odrzucili rosyjskie nielegalne próby aneksji i by wspierali naród ukraiński tak długo, jak to konieczne" - dodał.

Sekretarz skarbu: nie będziemy stać z boku

Wcześniej Departament Skarbu USA oświadczył, że nałożył sankcje na 14 podmiotów związanych z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym i sieć firm próbujących ominąć zakaz importu technologii (w tym jedną chińską i jedną z Armenii), szefową Banku Centralnego Rosji Elwirę Nabiullinę i jej zastępczynię oraz 278 członków rosyjskich parlamentarzystów "za umożliwienie Rosji przeprowadzenia fikcyjnego referendum i próby aneksji suwerennego terytorium Ukrainy". Wśród osób objętych sankcjami znalazł się rosyjski wicepremier Aleksander Nowak.

"Nie będziemy stać z boku, gdy Putin podstępnie próbuje zaanektować część Ukrainy" - przekazała w oświadczeniu sekretarz skarbu Janet Yellen. "Departament Skarbu i rząd USA podejmują dziś szeroko zakrojone działania, by dodatkowo osłabić już i tak zdegradowany kompleks wojskowo-przemysłowy Rosji i podważyć jego zdolność do prowadzenia tej nielegalnej wojny" - dodała.

Pseudoreferendum na okupowanych terenach Ukrainy STRINGER/PAP/EPA

Dodatkowo restrykcje nałożono na członków rodzin prominentnych przedstawicieli kremlowskich elit, w tym żony i dzieci ministra obrony Siergieja Szojgu, premiera Michaiła Miszustina, byłego prezydenta i premiera, a obecnie zastępcę szefa Rady Bezpieczeństwa FR Dmitrija Miedwiediewa oraz dowódcę Gwardii Narodowej (Rosgwardii), a w przeszłości szefa ochrony Putina, Wiktora Zołotowa.

Departament Stanu ogłosił z kolei zakaz wizowy dla 910 osób, w tym rosyjskich żołnierzy, białoruskich urzędników i członków marionetkowych władz w okupowanej Ukrainie.

"Bardziej agresywnie korzystać ze swoich uprawnień"

Departament Handlu USA dodał także 57 podmiotów do swojej czarnej listy eksportowej USA. Jednocześnie resorty finansów i handlu zapowiedziały, że w zgodzie z działaniami podjętymi między innymi przez UE zamierzają "bardziej agresywnie korzystać ze swoich uprawnień", by nakładać restrykcje na podmioty z państw trzecich, które wspierają Rosję w jej wysiłkach, by legitymizować próbę aneksji części Ukrainy, rozwijać jej przemysł zbrojeniowy i omijać sankcje.

"Zbiorowo te działania jasno pokazują, że Stany Zjednoczone oraz ich partnerzy i sojusznicy będą pociągać do odpowiedzialności podmioty na całym świecie za próby podważenia naszych sankcji lub wspierania wrogiej działalności Rosji" - napisano w komunikacie.

Blinken: Ukraina ma prawo odbić to terytorium

Tę kwestię na konferencji prasowej poruszył też amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. - Pociągniemy do odpowiedzialności jakiekolwiek osoby, podmioty, czy kraje, które dadzą polityczne lub gospodarcze wsparcie dla nielegalnych prób prezydenta Putina, by zmienić status ukraińskiego terytorium - powiedział podczas konferencji prasowej po spotkaniu z szefową MSZ Kanady Melanie Joly.

Szef amerykańskiej dyplomacji zaznaczył, że państwa trzecie wspierające Rosję będą narażone na sankcje i zapowiedział, że USA nigdy nie uznają rzekomej aneksji ukraińskiego terytorium. - Ukraina ma każde prawo, by bronić swojej ziemi, swojego narodu i by odbić terytorium, które Rosja jej zagarnęła - dodał.

