"Następują teraz zmiany, jakich nie było od stu lat". Uchwycono ostatnie słowa Xi do Putina

Xi żegna Putina

Uwagę reporterów zwróciły przy tym ostatnie słowa, którymi we wtorek wieczorem Xi pożegnał rosyjskiego przywódcę przed odjechaniem do hotelu. "Następują teraz zmiany, jakich nie było od stu lat. Gdy jesteśmy razem, to my kierujemy tymi zmianami" - słychać jego przetłumaczone na rosyjski słowa powtarzane przez tłumacza. Władimir Putin zgodził się z nimi, po czym usłyszał jeszcze: "Proszę, uważaj na siebie, drogi przyjacielu".