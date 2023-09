Sondaż: Rosjanie nie chcą, aby prezydent ich kraju miał ponad 70 lat. Władimir Putin wkrótce skończy 71 lat

42 proc. ankietowanych nie chce, by prezydentem była osoba urodzona na Północnym Kaukazie, a 40 proc., by był nią wyznawca islamu. Co trzeci mieszkaniec Rosji (33 proc.) nie chciałby, by prezydentem został Żyd, niemal tyle samo uważa, że urzędu nie powinna pełnić osoba poniżej 40. roku życia. Więcej niż co czwarty ankietowany (28 proc.) uważa, że głową państwa nie powinna być kobieta.