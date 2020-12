Wenezuela i Naddniestrze. Kolejni odbiorcy rosyjskiej szczepionki

Wenezuela jest kolejnym krajem, który zaszczepi mieszkańców przeciw koronawirusowi preparatem Sputnik V. Władze w Caracas oznajmiły, że będzie to co najmniej 10 milionów osób. Rosyjska szczepionka trafi też do Naddniestrza, separatystycznego regionu w granicach Mołdawii, nieformalnie wspieranego przez Rosję.