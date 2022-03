Hakerzy mieli uzyskać pełny dostęp do sieci MSZ. "Węgierska dyplomacja stała się otwartą księgą dla Moskwy"

Hakerzy powiązani z rosyjskimi służbami atakowali Węgry, w szczególności resort spraw zagranicznych i handlu, od co najmniej 10 lat - podali dziennikarze śledczy z węgierskiego portalu Direkt36. Po uzyskaniu kompletnego dostępu do tajnych, zaszyfrowanych informacji z MSZ "węgierska dyplomacja stała się otwartą księgą dla Moskwy" - napisał portal.

Jak pisze Direkt36 w drugiej połowie 2021 roku Rosja całkowicie włamała się do sieci IT węgierskiego ministerstwa i jego wewnętrznej poczty e-mail. Hakerzy dostali się też do zaszyfrowanej sieci, wykorzystywanej do przesyłania tajnych informacji państwowych i dyplomatycznych. Dokumenty pozyskane przez dziennikarzy potwierdzają, że węgierskie ministerstwo było atakowane jeszcze w styczniu 2022 roku.