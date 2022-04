"Wall Street Journal" o sankcjach USA wobec Aliny Kabajewej. "To byłoby osobistym ciosem dla Putina"

Alina Kabajewa, była znana gimnastyczka i deputowana do Dumy Państwowej, a nieoficjalnie - partnerka, a być może nawet żona Władimira Putina, nie została objęta sankcjami po inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Jak twierdzi "Wall Street Journal" amerykańscy urzędnicy mają przygotowany pakiet restrykcji, ciągle jednak zastanawiają się nad reakcją Kremla po wpisaniu Kabajewej na "czarną listę".

"Minęło kilka tygodni, odkąd Stany Zjednoczone i ich sojusznicy po raz pierwszy nałożyły sankcje na największe rosyjskie firmy, a także kluczowych biznesmenów i przywódców politycznych, łącznie z prezydentem Władimirem Putinem. Jednak jedna osoba nie została nimi objęta, a decyzja w tej sprawie zapadła w ostatniej chwili: to Alina Kabajewa, kobieta, którą rząd USA uważa za partnerkę Putina i matkę co najmniej trojga jego dzieci" - pisze w niedzielnej publikacji dziennik "Wall Street Journal".

- Przygotowaliśmy sankcje dotyczące wielu osób, które jeszcze nie zostały nimi objęte i nadal zastanawiamy się, kiedy je wprowadzić, by osiągnąć maksymalny efekt – powiedział amerykański urzędnik w odpowiedzi na pytania "Wall Street Journal".

Apel opozycjonisty i współpracownika Nawalnego

"Kabajewa powinna być natychmiast objęta sankcjami. Pomóżcie mi nagłaśniać tę sprawę, a wtedy na pewno to się uda" - napisał na Twitterze Ałburow, rosyjski bloger i działacz antykorupcyjny, współpracownik znanego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

"Wall Street Journal" odniósł się do apelu Ałburowa, który wezwał amerykańskich ustawodawców do nałożenia sankcji na Kabajewą twierdząc, że miała pomagać w ukrywaniu osobistego majątku Putina, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów.