"Bezprecedensowe" ograniczenia w Moskwie, szybko przybywa zakażonych

W Rosji do czwartkowego poranka zarejestrowano 840 przypadków zakażenia koronawirusem. Największą liczbę zakażeń w ciągu ostatniej doby odnotowano w Moskwie - 136. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w stolicy wynosi 546. Urząd Rospotriebnadzor (odpowiednik polskiego sanepidu) poinformował, że w kraju zostało dotąd przeprowadzonych ok. 200 tysięcy testów. Blisko 140 tysięcy osób pozostaje pod obserwacją medyczną. Wyleczono i wypisano ze szpitali 38 pacjentów, którzy byli zakażeni koronawirusem. Poza Moskwą zakażenie wykryto w ponad 50 regionach kraju (na ponad 80 podmiotów).

Wstrzymanie połączeń, zamykanie parków

"Bezprecedensowe" ograniczenia

Sobianin nazwał wprowadzanie ograniczeń "bezprecedensowymi we współczesnej historii Moskwy, które spowodują wiele niedogodności w codziennym życiu każdego człowieka". "Wierzcie mi jednak, że są one absolutnie konieczne, aby spowolnić rozprzestrzenianie się infekcji koronawirusa i zmniejszyć liczbę chorych" - napisał na blogu, apelując do mieszkańców innych regionów Rosji, by nie przyjeżdżali w tym czasie do stolicy.