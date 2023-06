Wagnerowcy w rosyjskim obwodzie rostowskim. Gubernator apeluje o spokój

Bojownicy najemniczej Grupy Wagnera należącej do Jewgienija Prigożyna są w przylegającym do Ukrainy obwodzie rostowskim na południu Rosji. Gubernator Rostowa Wasilij Gołubiew zaapelował w sobotę nad ranem do mieszkańców tego regionu o zachowanie spokoju i pozostanie w domach. Z kolei agencja Reutera donosi, że wagnerowcy przejęli kontrolę na wszystkim obiektami w Woroneżu.