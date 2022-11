Dwie prywatne rosyjskie armie i jeden główny cel

Chociaż obie formacje walczą w szeregach wroga na Ukrainie, właściwy cel ich istnienia jest zupełnie inny - podkreślił Czerniak w rozmowie z portalem RBK-Ukraina. - Prigożyn i Kadyrow to ludzie, którzy mają prawo tworzenia własnych armii w celu ochrony władzy Putina. Te armie powstały przede wszystkim po to, by przeciwdziałać jakimkolwiek potencjalnym buntom w Rosji - wyjaśnił przedstawiciel HUR.