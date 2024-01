Rosja. Katastrofy wiszą w powietrzu. 20 zepsutych silników w samolotach tylko w styczniu

Od początku tego roku samoloty rosyjskich linii lotniczych miały problemy z silnikiem już 20 razy - podał niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times. Powodem są usterki, które z trudem się usuwa. To efekt sankcji odcinających przewoźników od zaawansowanych, zachodnich technologii i dostaw.

Jedną z największych prywatnych linii lotniczych w Rosji, której flota ma systematyczne problemy, jest syberyjska S7. W czwartym samolocie tego przewoźnika w ciągu ostatnich czterech dni podczas lotu doszło do awarii silnika. Najnowszy incydent zdarzył się z udziałem Boeinga 737-800 w Ułan-Ude (stolica Buriacji) we wtorek rano, kiedy przerwał lot do Moskwy. Samolot został zawieszony w lotach, trwa ocena jego stanu technicznego. Na jego pokładzie było 176 osób - napisał The Moscow Times.