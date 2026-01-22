Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według wcześniejszych zapowiedzi przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa mają rozmawiać z Władimirem Putinem o pokoju między Rosją a Ukrainą. Komunikat Kremla podaje, że po stronie rosyjskiej w spotkaniu uczestniczą też doradca Putina Jurij Uszakow oraz specjalny wysłannik ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłł Dmitrijew.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Witkoff: negocjacje w sprawie Ukrainy dotyczą już tylko jednej kwestii

Wysłannicy Trumpa przylecieli do Moskwy z Davos. Ze stolicy Rosji mają się z kolei udać do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie na piątek i sobotę zaplanowano trójstronne negocjacje między USA, Rosją a Ukrainą.

Według dziennika "New York Times" Witkoff i Kushner nie będą nocować w Moskwie, tylko po zakończeniu spotkania z Putinem od razu polecą do Abu Zabi.

OGLĄDAJ: "Minął rok. Nic się nie zmieniło". Gorzkie przemówienie Zełenskiego