"Przygotowania do mało prawdopodobnej, ale potencjalnie katastrofalnej wojny w Europie"

Polityka Rosji w Arktyce jest integralną częścią ogólnej konfrontacji z Zachodem - podkreślili w analizie eksperci think tanku Carnegie Moscow Center. Kreml wzmacnia obecność militarną w regionie i zamierza tam realizować ambitne plany gospodarcze.

Pełnowartościowa eksploatacja maszyn - jak twierdzi RIA Nowosti - stała się możliwa stosunkowo niedawno, po przebudowie sieci lotnisk w strefie arktycznej. Jeden z pilotów wojskowych tłumaczył dziennikarzom, że biegun północny jest najkrótszą drogą z Kanady i USA do Rosji i jeśli nagle wybuchnie konflikt, ataki mogą nadejść właśnie z tamtej strony.

Rosja przygotowuje się w związku z tym do odparcia tych hipotetycznych ataków, rozbudowując i wzmacniając infrastrukturę wojskową w strefie arktycznej. W ostatnich latach zrekonstruowano między innymi kilka pasów startowych i zbudowano nowe lotnisko Nagurskoje na Ziemi Aleksandry w archipelagu Ziemia Franciszka Józefa. Samoloty mogą tam lądować przez cały rok.

Pokaz siły dla dziennikarzy z państw NATO

Rosyjskie ministerstwo obrony pokazało zachodnim dziennikarzom bazę Arktyczna Koniczyna, zbudowaną także na Ziemi Aleksandry. Dotarli tam na pokładzie transportowego samolotu Ił-76. Lot z Murmańska trwał ponad dwie godziny. Sama baza, położona w miejscu, gdzie temperatury w zimie spadają nawet poniżej 50 stopni, a żołnierze muszą odganiać niedźwiedzie polarne zbliżające się do obiektu, urządzono w kolorach rosyjskiej flagi.

Szef sztabu sił powietrznych i obrony przeciwlotniczej Igor Czurkin mówił reporterom, że Arktyczna Koniczyna (nazwa nawiązuje do kształtu obiektu) jest jedynym obiektem na świecie położonym na 80 stopniu szerokości geograficznej północnej. Jej powierzchnia sięga 14 tysięcy metrów kwadratowych. Budowa ruszyła w 2014 roku, a została zakończona trzy lata później, przed wizytą w tym miejscu prezydenta Władimira Putina. W bazie służy 150 żołnierzy.

Zapraszając zachodnich dziennikarzy do Arktycznej Koniczyny, Rosja chciała przesłać wiadomość, że jej ambicje wobec Arktyki są wielkie i wciąż rosną oraz że ma w regionie interesy, których jest gotowa bronić. Wiążą się one z wydobyciem ropy i gazu, a także utworzeniem północnej drogi morskiej z Azji do Europy - komentowała BBC.