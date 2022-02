Rosja uznaje niepodległość samozwańczych republik w Donbasie. Szef MSZ Ukrainy: światowe stolice nie śpią

Prezydent Rosji Władimir Putin uznał w poniedziałek samozwańcze republiki separatystyczne na wschodzie Ukrainy za niepodlegle i zdecydował o wysłaniu wojska do Doniecka i Ługańska. Pozostajemy spokojni. Jesteśmy gotowi bronić siebie i naszej suwerenności - przekazał we wtorek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Szef MSZ w Kijowie zapewnił z kolei, że "światowe stolice nie śpią", finalizując pakiety sankcji wobec Moskwy.

Szef ukraińskiego resortu obrony: świat nie może milczeć

- Kreml zrobił kolejny krok do odrodzenia ZSRR. (...) Jedyne, co go od tego dzieli, to Ukraina i ukraińska armia - powiedział później Reznikow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. - Przed nami trudne wyzwanie. Będą straty. Trzeba będzie przejść przez ból, przezwyciężyć strach i smutek. Ale na pewno czeka nas zwycięstwo. Jesteśmy na naszej ziemi i prawda jest po naszej stronie - oświadczył minister.