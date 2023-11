Jak Rosja szukała chętnych na Su-35. "Nie jest to pierwsza porażka eksportowa"

'Wysoce skuteczne w realnej walce"

Zmienili zdanie

W styczniu tego roku niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times, powołując się na doniesienia agencji Tasnim, napisał, że Iran po raz pierwszy potwierdził informację o zakupie od Rosji myśliwców Su-35. Samoloty miały być dostarczone do tego kraju na początku nowego roku według kalendarza irańskiego, czyli po 21 marca.

The Moscow Times przypomina, że według ustaleń zachodniego wywiadu, Rosja zamierzała przekazać Iranowi 24 myśliwce Su-35 w zamian za drony kamikaze Shahed, które służą do ataków na infrastrukturę cywilną w Ukrainie. Samoloty te pierwotnie miały trafić do Egiptu, jednak Kair zrezygnował z ich zakupu pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, które zagroziły sankcjami - napisał The Moscow Times.