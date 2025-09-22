Logo strona główna
Świat

Putin ma propozycję dla Trumpa. Jest reakcja Białego Domu

Donald Trump i Władimir Putin. Spotkanie w Anchorage na Alasce
Władimir Putin obserwował rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad 2025
Źródło: Reuters
Władimir Putin zadeklarował w poniedziałek, że Rosja jest gotowa przedłużyć okres obowiązującego traktatu o ograniczeniu liczby rozmieszczonych głowic nuklearnych, jeżeli Donald Trump zrobi to samo. Do propozycji przywódcy Rosji odniosła się rzeczniczka Białego Domu. Umowa między państwami obowiązuje na razie do lutego przyszłego roku.

Traktat o redukcji zbrojeń strategicznych, popularnie nazywany Nowy START, to umowa dwustronna zawarta pomiędzy Federacją Rosyjską a USA, która ma na celu redukcję zbrojeń strategicznych - głowic nuklearnych i środków ich przenoszenia. Została podpisana w 2010 r., a weszła w życie rok później. Nowy START wygasłby w 2021 r., jednak strony zgodziły się na pięcioletnie przedłużenie. Po tym przedłużeniu traktat obowiązuje do 5 lutego 2026 roku.

"Już nie tylko przeciwko Ukrainie". O tym będzie mówić Sikorski

"Już nie tylko przeciwko Ukrainie". O tym będzie mówić Sikorski

Codziennie "kilka tysięcy ataków" na Polskę

Codziennie "kilka tysięcy ataków" na Polskę

Polska

Putin z propozycją dla Trumpa w sprawie broni atomowej

Putin powiadomił o chęci przedłużenia Nowego START-u o rok - pod warunkiem że Trump uczyni to samo - podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. - Rosja jest gotowa nadal przestrzegać centralnych limitów liczbowych, wynikających z traktatu Nowy START, przez rok po 5 lutego 2026 roku - powiedział rosyjski przywódca.

Jak zaznaczył Reuters, przywódca Rosji podkreślił, że jest gotowy na ten ruch w "interesie globalnego nierozprzestrzeniania broni jądrowej" oraz "aby pomóc w ożywieniu dialogu z Waszyngtonem na temat następcy tego traktatu". - Uważamy, że ten środek będzie wykonalny tylko wtedy, gdy Stany Zjednoczone podejmą podobne działania i nie podejmą kroków, które podważają lub naruszają istniejącą równowagę (pod względem) zdolności odstraszania - podkreślił Putin.

Biały Dom: propozycja Putina brzmi całkiem nieźle

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt odniosła się później do propozycji Putina. Powiedziała, że proponowane przez Rosję przedłużenie o rok ostatniego traktatu ograniczającego broń jądrową obu krajów "brzmi całkiem nieźle".

Rzeczniczka dodała, że prezydent Trump jest świadomy tej propozycji i zmierza publicznie wypowiedzieć się na ten temat.

Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa
Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa

Michał Sznajder

Traktat Nowy START

Nowy START składa się z 16 artykułów i zobowiązuje oba państwa do ograniczenia liczby swoich głowic nuklearnych, rozmieszczonych na środkach przenoszenia, do 1550 sztuk. Również liczba środków przenoszenia miała zostać ograniczona - do 800.

Nazwa traktatu Nowy START nawiązuje do wcześniejszego traktatu START I, zawartego w 1991 r. przez USA i ZSRR, który obowiązywał w latach 1994-2009 (między USA i Rosją). Proponowane później traktaty START II i START III nigdy nie weszły w życie. Nowy START zastąpił wygasły START I i układ SORT, który przestał obowiązywać w dniu wejścia w życie porozumienia Nowy START

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Władimir PutinDonald TrumpRosjaUSAPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna RosjiStosunki Rosja - USABroń atomowaBomba atomowa
