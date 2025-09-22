Putin ma propozycję dla Trumpa. Jest reakcja Białego Domu

Władimir Putin obserwował rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad 2025 Źródło: Reuters

Traktat o redukcji zbrojeń strategicznych, popularnie nazywany Nowy START, to umowa dwustronna zawarta pomiędzy Federacją Rosyjską a USA, która ma na celu redukcję zbrojeń strategicznych - głowic nuklearnych i środków ich przenoszenia. Została podpisana w 2010 r., a weszła w życie rok później. Nowy START wygasłby w 2021 r., jednak strony zgodziły się na pięcioletnie przedłużenie. Po tym przedłużeniu traktat obowiązuje do 5 lutego 2026 roku.

Putin z propozycją dla Trumpa w sprawie broni atomowej

Putin powiadomił o chęci przedłużenia Nowego START-u o rok - pod warunkiem że Trump uczyni to samo - podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. - Rosja jest gotowa nadal przestrzegać centralnych limitów liczbowych, wynikających z traktatu Nowy START, przez rok po 5 lutego 2026 roku - powiedział rosyjski przywódca.

Jak zaznaczył Reuters, przywódca Rosji podkreślił, że jest gotowy na ten ruch w "interesie globalnego nierozprzestrzeniania broni jądrowej" oraz "aby pomóc w ożywieniu dialogu z Waszyngtonem na temat następcy tego traktatu". - Uważamy, że ten środek będzie wykonalny tylko wtedy, gdy Stany Zjednoczone podejmą podobne działania i nie podejmą kroków, które podważają lub naruszają istniejącą równowagę (pod względem) zdolności odstraszania - podkreślił Putin.

Biały Dom: propozycja Putina brzmi całkiem nieźle

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt odniosła się później do propozycji Putina. Powiedziała, że proponowane przez Rosję przedłużenie o rok ostatniego traktatu ograniczającego broń jądrową obu krajów "brzmi całkiem nieźle".

Rzeczniczka dodała, że prezydent Trump jest świadomy tej propozycji i zmierza publicznie wypowiedzieć się na ten temat.

Traktat Nowy START

Nowy START składa się z 16 artykułów i zobowiązuje oba państwa do ograniczenia liczby swoich głowic nuklearnych, rozmieszczonych na środkach przenoszenia, do 1550 sztuk. Również liczba środków przenoszenia miała zostać ograniczona - do 800.

Nazwa traktatu Nowy START nawiązuje do wcześniejszego traktatu START I, zawartego w 1991 r. przez USA i ZSRR, który obowiązywał w latach 1994-2009 (między USA i Rosją). Proponowane później traktaty START II i START III nigdy nie weszły w życie. Nowy START zastąpił wygasły START I i układ SORT, który przestał obowiązywać w dniu wejścia w życie porozumienia Nowy START

