Waszyngton liczy, że Moskwa "wróci do stołu". "Jeśli odrzuci naszą ofertę dialogu, koszty będą poważne"

Zastępczyni sekretarza stanu USA Victoria Nuland wyraziła nadzieję, że Moskwa "wróci do stołu", by kontynuować dyplomatyczne rozmowy. - Jeśli Moskwa odrzuci naszą ofertę dialogu, koszty muszą być błyskawiczne i poważne - ostrzegła.

Waszyngton odpowiedział w środę na rosyjskie żądania, tak zwane gwarancje bezpieczeństwa. Strona rosyjska domaga się od USA i państw Zachodu prawnych gwarancji nierozszerzania NATO na Wschód, zwłaszcza o Ukrainę, a także wycofania infrastruktury Sojuszu Północnoatlantyckiego do stanu sprzed 1997 r. Odpowiedzi z USA skomentował w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Powiedział, że choć wciąż jest miejsce na dialog ze Stanami Zjednoczonymi, to główne postulaty Rosji nie zostały wzięte pod uwagę. Zaznaczył, że Moskwa potrzebuje czasu, by dokładnie przeanalizować odpowiedzi z Waszyngtonu.