USA spodziewają się ćwiczeń rosyjskich sił nuklearnych. Reuters: oficjalnego powiadomienia jeszcze nie ma

czytaj dalej

Chciałam działać po to, aby pomóc ludziom w ich rachunkach za energię, aby zająć się kwestią wysokich podatków – tłumaczyła w poniedziałek Liz Truss. Brytyjska premier będąca u władzy zaledwie sześć tygodni przeprosiła za popełnione błędy, ale podkreśliła, że nadal zamierza poprowadzić Partię Konserwatywną do następnych wyborów do Izby Gmin. Rynki finansowe zareagowały bardzo źle na plan Truss i jej gabinetu.