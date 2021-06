Jest więziony w Rosji, apeluje do Bidena. "USA muszą odpowiedzieć na tę dyplomację zakładniczą"

"To jest kwestia Rosji przeciwko Stanom Zjednoczonym"

"To nie jest kwestia Rosji przeciwko mnie, to jest kwestia Rosji przeciwko Stanom Zjednoczonym, a Stany Zjednoczone muszą odpowiedzieć na tę sytuację dyplomacji zakładniczej i rozwiązać ją tak szybko, jak to możliwe" - mówił Whelan. Jego zdaniem "natychmiast potrzebne są zdecydowane działania", aby "powstrzymać uprowadzenia" obywateli USA.

Dodał, że ma "pozytywne przeczucia" co do spotkania obu przywódców. Nazywał je "dobrym krokiem we właściwym kierunku". "Wiem, że prezydent Biden i sekretarz Antony Blinken pracują na rzecz mojego uwolnienia i powrotu do domu" - kontynuował.