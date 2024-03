"Wyraźne przyznanie się do winy" Kremla

Władimir Putin chce uwolnienia skazanego na dożywocie w Niemczech Wadima Krasikowa. W tym celu forsuje wymianę więźniów - pisze BBC. To byłaby szansa na wolność dla oskarżonego o rzekome szpiegostwo i przetrzymywanego w Rosji amerykańskiego dziennikarza Evana Gershkovicha. Ostateczna decyzja w tej sprawie należałaby jednak do niemieckiego rządu, a w nim - podaje BBC - jednoznacznej zgody na to nie ma.