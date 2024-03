Biden: nie przestanę pracować każdego dnia na rzecz jego uwolnienia

"Dziennikarstwo nie jest przestępstwem, a Evan pojechał do Rosji, by wykonywać swoją pracę jako reporter - ryzykując własne życie, by nagłośnić prawdę o brutalnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie" - napisał prezydent USA Joe Biden w oświadczeniu wydanym przez Biały Dom w rocznicę aresztowania dziennikarza. Zapowiedział też dalsze nakładanie sankcji na Kreml.

Podobnie jak sam Gershkovich nigdy nie stracę nadziei i nie przestanę pracować każdego dnia na rzecz jego uwolnienia, powiedziałem to jego rodzicom - podkreślił prezydent USA. "Będziemy nadal potępiać Rosję za bulwersujące próby używania Amerykanów jako kart przetargowych i dbać o to, by Kreml za to zapłacił" - zapowiedział Biden.