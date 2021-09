Aleksiej Burkow, Rosjanin skazany w USA za cyberprzestępstwa, deportowany do ojczyzny

Aleksiej Burkow, oskarżony o cyberprzestępstwa i skazany w stanie Wirginia na dziewięć lat więzienia oraz ścigany z tego samego powodu przez Rosję, został deportowany ze Stanów Zjednoczonych do ojczyzny. Na lotnisku Szeremietiewo zatrzymała go moskiewska policja. Agencja Reutera przypomniała, że powrót do Rosji obywatela tego kraju skazanego w USA to "rzadki przypadek", ponieważ państwa te nie mają podpisanej umowy o ekstradycji.