10 amerykańskich dyplomatów ma opuścić Moskwę. "W najbliższych dniach nastąpią kolejne kroki"

Mają opuścić Rosję

Sankcje spotkały się z ostrą reakcją Rosji. W środę rosyjskie MSZ wezwało zastępcę ambasadora USA w Moskwie Barta Gormana. Wręczono mu notę o uznaniu za osoby niepożądane dziesięciu pracowników ambasady amerykańskiej. Mają oni opuścić Rosję do 21 maja tego roku, do końca dnia.

Resort dyplomacji Rosji zapowiedział w komunikacie, że "w najbliższych dniach nastąpią kolejne kroki" w ramach reakcji Moskwy na najnowsze sankcje ze strony Waszyngtonu. Zdaniem Kremla są one "bezprawne".

Ambasador USA w Rosji wraca na konsultacje do Waszyngtonu

Wcześniej rosyjskie MSZ wezwało także ambasadora Johna Sullivana na "trudną rozmowę". W ubiegłym tygodniu doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow polecił Sullivanowi powrót do kraju, by odbyć "głębokie i poważne" konsultacje w Waszyngtonie.

Ambasador USA w Rosji zapowiedział we wtorek, że uda się w tym tygodniu do Waszyngtonu na konsultacje z przedstawicielami administracji prezydenta Joe Bidena. Dyplomata ma powrócić do Moskwy w nadchodzących tygodniach.