Most zawalił się, gdy przejeżdżała po nim ciężarówka

Ciężarówka wpadła do wody w rosyjskiej wsi Uryum na wschodzie kraju. Do zdarzenia doszło, gdy pojazd znajdował się na środku mostu wykonanego głównie z drewna. Region dotknięty jest powodziami. Kierowca ciężarówki przeżył, ale pojazdu nie udało się wyciągnąć z wody.

Na nagraniu widać dramatyczny moment, w którym wykonany głównie z drewna most wiszący zawalił się, gdy próbowała przez niego przejechać ciężarówka. Tuż pod mostem płynęła wezbrana rzeka, w której stan wody był podwyższony ze względu na powodujące powodzie ekstremalne opady deszczu.

Do zdarzenia doszło we wsi Uryum w Kraju Zabajkalskim, ponad 6500 kilometrów od Moskwy. Zgłoszono, że kierowca przeżył, jednak ciężarówki nie udało się wyciągnąć z wody - podała agencja Reutera.

Most wiszący został zbudowany w miejscu mostu drogowego, który został zniszczony podczas jednej z poprzednich powodzi na tym samym obszarze. Po wypadku mieszkańcy wsi nie mają możliwości przeprawy przez rzekę.

Most w Uryum nie jest jedynym w regionie, który został zniszczony przez obfite opady deszczu. Powódź uszkodziła także most na rosyjskiej kolei transsyberyjskiej, wstrzymując ruch na tym terenie, a także inny most w Kraju Zabajkalskim. Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało, że nie zgłoszono żadnych ofiar.