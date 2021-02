Sankcje Brukseli za uwięzienie Nawalnego. Reuters: na czarnej liście Komitet Śledczy i Gwardia Narodowa

Przed posiedzeniem Rady UE do spraw zagranicznych szef unijnej dyplomacji Josep Borrell mówił, że "w sprawie pana (Aleksieja) Nawalnego mamy do czynienia ze zwykłą odmową respektowania zobowiązań, łącznie z odmową brania pod uwagę decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". - Będziemy dyskutować z ministrami spraw zagranicznych, jak na to zareagować. Mam nadzieję, że to zrobimy w sposób zjednoczony i zdeterminowany - podkreślił Borrell.