Rosja ukrywa dane rezerwistów, którzy zginęli w Makiejewce

- Wszystkie dostępne informacje w komisariatach wojskowych są przekazywane osobiście członkom rodzin żołnierzy - dowodził Wdowin. - Listy z nazwiskami nie mogą być publikowane. Po pierwsze, są to dane osobowe, a po drugie, byłaby to praca na rzecz obcych służb wywiadowczych w celu identyfikacji i przeprowadzenia prowokacyjnych działań - dodał.

Niezależny rosyjski portal The Insider przypomniał, że po ataku w Makiejewce została złożona petycja z żądaniem opublikowania listy z nazwiskami zabitych rezerwistów. Podpisało ją, jak dotąd, blisko 50 tysięcy osób. "Należy pamiętać, że w wyniku ataku na szkołę zawodową w Makiejewce zginęli zmobilizowani żołnierze, a nie żołnierze zawodowi. Ich bliscy nie są przyzwyczajeni do życia w stanie wojny. Nie wiedzą, gdzie się zwrócić i do kogo napisać" - uzasadniali autorzy dokumentu. Podali, że większość ofiar pochodziła z obwodu samarskiego.