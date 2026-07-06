Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ukraińskie uderzenia na Rosję. Wśród celów porty eksportujące ropę

|
Uszkodzone rosyjskie porty na Bałtyku
Rosyjski atak w okolicach Petersburga i Kronstadt (nagranie z 04.07.2026)
Źródło wideo: Wołodymyr Zełenski/X
Źródło zdj. gł.: Google Maps
Rosyjskie władze przekazały informacje o intensywnych nalotach ukraińskich dronów. Ministerstwo obrony poinformowało, że w nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjska obrona przeciwlotnicza zniszczyła łącznie 519 dronów. Reuters podał, że ukraińskie bezzałogowce miały uszkodzić porty służące do eksportu ropy przez Bałtyk.

"W nocy systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 519 ukraińskich dronów" - poinformowało w oświadczeniu rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez AFP. Ukraińskie ataki wymierzone były w szczególności w obwód moskiewski, gdzie zniszczono 11 dronów lecących w kierunku stolicy Rosji oraz w obwód leningradzki.

Reuters, powołując się na rosyjskie władze, przekazał, że w wyniku ataku ukraińskich dronów w poniedziałek uszkodzone zostały rosyjskie porty nad Bałtykiem: Wysock i Ust-Ługa.

Uszkodzone rosyjskie porty nad Bałtykiem
Uszkodzone rosyjskie porty nad Bałtykiem
Źródło zdjęcia: Google Maps

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko podał, że w ostatnich atakach zestrzelono 56 ukraińskich dronów.

Według źródeł, na które powołuje się Reuters, eksport z bałtyckich portów w Primorsku i Ust-Łudze, a także z czarnomorskiego portu w Noworosyjsku osiągnął w czerwcu rekordowy poziom prawie trzech milionów baryłek dziennie. Fala ukraińskich ataków na rafinerie ropy naftowej w Rosji doprowadziła do niedoborów paliwa, podwyżki cen i długich kolejek na stacjach benzynowych w tym kraju.

Raporty o ukraińskich uderzeniach

W poniedziałek kilka innych rosyjskich i kontrolowanych przez Rosję regionów również zgłosiło ataki ze strony Ukrainy. Mianowany przez Rosję szef władz okupacyjnych Krymu Siergiej Aksjonow poinformował, że w Kerczu w wyniku ataku drona zginęła kobieta, a dwie osoby zostały ranne.

Ataki ukraińskich dronów spowodowały przerwę w dostawie prądu w Sewastopolu na Krymie, gdzie stacjonuje Flota Czarnomorska - poinformował gubernator okupowanego przez Rosję Sewastopola Michaił Razwożajew.

W obwodzie jarosławskim, położonym na północny wschód od Moskwy, dwie osoby zostały ranne odłamkami w wyniku ataku ukraińskiego drona - przekazał gubernator obwodu Michaił Jewrajew, dodając, że w nocy zestrzelono około 70 bezzałogowców.

Władisław Szapsza, gubernator obwodu kałuskiego, położonego na południe od Moskwy, przekazał, że drony uderzyły w teren przemysłowy w rejonie dzierżyńskim, powodując pożar.

Rosja atakuje Ukrainę codziennie od rozpoczętej 24 lutego 2022 roku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Negocjacje mające na celu zakończenie wojny, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie.

OGLĄDAJ: Co zrobi zdesperowany Putin? "Istnieje groźba eskalacji"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Tagi:
UkrainaRosjaPolityka zagraniczna RosjiMoskwaDronyAtaki dronówWojna w Ukrainie
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Mężczyzna trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
"Matador" znaleziony w Argentynie. Ma mieć związek z głośnym porwaniem i zabójstwem
Katowice
imageTitle
Wypadek podczas świętowania. Angielski piłkarz trafił do szpitala
EUROSPORT
Rafał Trzaskowski na sesji Rady Warszawy
Żądają wyjaśnień w sprawie Szpitala Południowego. Kolejna nadzwyczajna sesja
WARSZAWA
Bangkok Tajlandia Molly Tea shutterstock_2678164599
Ponad 400 milionów wyświetleń. Decyzja podzieliła internautów
BIZNES
Basen
Tragedia w Apulii. Nie żyje młody turysta z Polski
Świat
imageTitle
Emocjonujący poniedziałek na mundialu. O której mecze?
EUROSPORT
Zrywał łańcuszki seniorkom w Łodzi
Zrywał łańcuszki seniorkom. Dziwił się, że go złapali
Łódź
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Rozpędzili karuzelę hulajnogą elektryczną. Ranny 14-latek, lądował śmigłowiec LPR
Katowice
Radosław Sikorski
"Ścigają się na antyukraińskość". Sikorski: żądali tego ze złośliwości
Polska
Mariampol
Wypadek autobusu na Litwie. Firma przekazała oświadczenie
Świat
Fani Norwegii - MŚ 2026
Gorączka na rynkach. Gwałtowny wzrost
BIZNES
Premier Australii Anthony Albanese podczas wizyty na Fidżi
Burza po "ordynarnych" słowach premiera o znanej piosenkarce
Świat
imageTitle
Wygrał etap Touru dzięki pomocy rywali. Własna ekipa zostawiła go przy drodze
EUROSPORT
Co się stanie w środę
Czeka nas wichura i jedna z największych anomalii temperatury
METEO
Chińskie okręty. Grupa niszczycieli podczas ćwiczeń na Morzu Wschodniochińskim, kwiecień 2026
"Rutynowy element" chińskich ćwiczeń morskich. Kraje regionu protestują
Świat
imageTitle
Wyrzuciła z Wimbledonu Sabalenkę, wskazała autora sukcesu. "To ten wielki Polak"
EUROSPORT
Wypadek autobusu w Warszawie
Nieoficjalnie: znamy przyczynę wypadku
Artur Węgrzynowicz
shutterstock_2477405973
Koniec mitu USA. Polacy wskazali inny kierunek
BIZNES
imageTitle
Zagra mimo czerwonej kartki. Media: po interwencji Trumpa
EUROSPORT
Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Staranował sygnalizator, uderzył w tramwaj. Jest nagranie
WARSZAWA
Motocyklista jechał na jednym kole
Szukają motocyklisty z nagrania. Policja: to drogowy bandytyzm
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Demon pola karnego. W te liczby trudno uwierzyć
EUROSPORT
Blok mieszkalny po rosyjskim ataku na Kijów
Kolejny zmasowany atak na Kijów. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Pałac Prezydencki figuruje na mapie jako Pałac Kibolski
Zmienili nazwy na mapach Google. Są wulgarne i znieważające
Polska
imageTitle
Hurkacz uspokaja po kreczu w Wimbledonie. "Liczę, że to nic poważnego"
EUROSPORT
Silny wiatr
Wiatr, który się do nas zbliża, może być bardzo silny
METEO
Wypadek miejskiego autobusu przy Dworcu Zachodnim w Warszawie
Uszkodzona infrastruktura, zniszczona kostka. Ślady po dramacie
WARSZAWA
Władimir Putin
"Nie bądźmy zdziwieni". Generał o możliwych prowokacjach Rosji
ROZMOWA PIASECKIEGO
imageTitle
Huczne śpiewy Anglików, kapitan aż stracił głos. "Jeden z najlepszych wywiadów"
EUROSPORT
butelkomat recycling recyklomat shutterstock_2761252897
System kaucyjny na fali. Tak robią to Polacy
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica