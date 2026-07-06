Świat Ukraińskie uderzenia na Rosję. Wśród celów porty eksportujące ropę Oprac. Adrian Wróbel |

Rosyjski atak w okolicach Petersburga i Kronstadt (nagranie z 04.07.2026) Źródło wideo: Wołodymyr Zełenski/X Źródło zdj. gł.: Google Maps

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"W nocy systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 519 ukraińskich dronów" - poinformowało w oświadczeniu rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez AFP. Ukraińskie ataki wymierzone były w szczególności w obwód moskiewski, gdzie zniszczono 11 dronów lecących w kierunku stolicy Rosji oraz w obwód leningradzki.

Reuters, powołując się na rosyjskie władze, przekazał, że w wyniku ataku ukraińskich dronów w poniedziałek uszkodzone zostały rosyjskie porty nad Bałtykiem: Wysock i Ust-Ługa.

Uszkodzone rosyjskie porty nad Bałtykiem Źródło zdjęcia: Google Maps

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko podał, że w ostatnich atakach zestrzelono 56 ukraińskich dronów.

Według źródeł, na które powołuje się Reuters, eksport z bałtyckich portów w Primorsku i Ust-Łudze, a także z czarnomorskiego portu w Noworosyjsku osiągnął w czerwcu rekordowy poziom prawie trzech milionów baryłek dziennie. Fala ukraińskich ataków na rafinerie ropy naftowej w Rosji doprowadziła do niedoborów paliwa, podwyżki cen i długich kolejek na stacjach benzynowych w tym kraju.

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Raporty o ukraińskich uderzeniach

W poniedziałek kilka innych rosyjskich i kontrolowanych przez Rosję regionów również zgłosiło ataki ze strony Ukrainy. Mianowany przez Rosję szef władz okupacyjnych Krymu Siergiej Aksjonow poinformował, że w Kerczu w wyniku ataku drona zginęła kobieta, a dwie osoby zostały ranne.

Ataki ukraińskich dronów spowodowały przerwę w dostawie prądu w Sewastopolu na Krymie, gdzie stacjonuje Flota Czarnomorska - poinformował gubernator okupowanego przez Rosję Sewastopola Michaił Razwożajew.

W obwodzie jarosławskim, położonym na północny wschód od Moskwy, dwie osoby zostały ranne odłamkami w wyniku ataku ukraińskiego drona - przekazał gubernator obwodu Michaił Jewrajew, dodając, że w nocy zestrzelono około 70 bezzałogowców.

Władisław Szapsza, gubernator obwodu kałuskiego, położonego na południe od Moskwy, przekazał, że drony uderzyły w teren przemysłowy w rejonie dzierżyńskim, powodując pożar.

Rosja atakuje Ukrainę codziennie od rozpoczętej 24 lutego 2022 roku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Negocjacje mające na celu zakończenie wojny, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie.

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