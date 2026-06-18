Świat Atak na rafinerię w Moskwie. Pokrywa zbiornika na paliwo wyleciała w powietrze. Zobacz nagranie Mikołaj Gątkiewicz |

Atak na rafinerię w Moskwie. Pokrywa zbiornika na paliwo wyleciała w powietrze. Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W czwartek rano ukraińskie drony przeprowadziły atak na rafinerię w Moskwie. W obiekcie wybuchł pożar, a czarny dym widoczny jest z odległości wielu kilometrów. Ten kluczowy dla Rosji obiekt zapewnia prawie połowę zapotrzebowania stolicy na benzynę, a na jego terenie znajduje się największy magazyn ropy naftowej w regionie.

Pokrywa zbiornika na paliwo wyleciała w powietrze Źródło zdjęcia: x.com/GeneralStaffUA

Na jednym nagrań opublikowanych przez Reutersa widać, jak w wyniku ukraińskiego ataku trafiony został jeden ze zbiorników z paliwem znajdujących się w rafinerii. Siła uderzenia jest tak duża, że pokrywa zbiornika wzbija się wysoko w powietrze, po czym spada na ziemię.

Zełenski: sankcje dalekiego zasięgu dosięgnęły Moskwę

"Nasze sankcje dalekiego zasięgu po raz kolejny dotarły do Moskwy" - komentował atak w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Atak na rafinerię w Moskwie. Pokrywa zbiornika na paliwo wyleciała w powietrze Źródło: Reuters

Jak ocenił, "jest to w pełni uzasadniona odpowiedź na rosyjskie ataki na nasze miasta i społeczności". "Jest to także kolejny ważny rezultat działań naszych żołnierzy przeciwko obiektom podtrzymującym rosyjską machinę wojenną" - podkreślił.

Atak był "odpowiedzią" na zniszczenie przez Rosję historycznego klasztoru w Kijowie - przekazał Zełenski dziennikarzom w późniejszej wiadomości głosowej na WhatsApp.