"Za taką usługę oficerowie rosyjscy chcą 5 tysięcy rubli za dobę"

Rzecznik Departamentu Stanu USA Vedant Patel zapowiedział, że Stany Zjednoczone podejmą "praktyczne, agresywne" kroki, by ograniczyć sprzedaż irańskich dronów do Rosji. Zapewnił, że "Waszyngton ma wiele sposobów na to, by pociągnąć Teheran i Moskwę do odpowiedzialności".