Zełenski: krok po kroku zmuszamy Rosjan do opuszczenia naszej ziemi

Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Ukraina robi wszystko, by wojna trwała krócej. - Krok po kroku zmuszamy rosyjskich okupantów do opuszczenia ukraińskiej ziemi - powiedział w nagraniu zamieszczonym w sobotę wieczorem w mediach społecznościowych. Dodał, że sytuacja w Donbasie na wschodzie Ukrainy pozostaje trudna, a rosyjskie wojska "wciąż próbują osiągnąć jakiekolwiek zwycięstwo".

Ukraiński przywódca przekazał, że Rosja, blokując czarnomorskie porty, stanowi zagrożenie dla całego świata, a im szybciej Ukrainie zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo, tym szybciej światowy rynek spożywczy wróci do normalnego stanu.

Rozmawiał z amerykańskimi senatorami

- Wysiłki zmierzające ku odblokowaniu ukraińskiego eksportu mają na celu niedopuszczenie do światowego głodu - podkreślił Zełenski. - Krok po kroku zmuszamy rosyjskich okupantów do opuszczenia ukraińskiej ziemi, zmusimy ich także do opuszczenia ukraińskiego morza - dodał.