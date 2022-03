Zbigniew Rau przed Radą Bezpieczeństwa ONZ: agresja Rosji na Ukrainę stanowi zagrożenie dla samego istnienia OBWE

Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau przemawiał w poniedziałek przed Radą Bezpieczeństwa ONZ. Wezwał Radę do podjęcia wszelkich wysiłków, by zatrzymać agresję Rosji na Ukrainę. Ocenił, że stanowi ona "akt państwowego terroryzmu". - Pokój i bezpieczeństwo, podobnie jak wolność i demokracja nie mogą być traktowane jako coś oczywistego - powiedział.

Zwrócił się do Rady, "by podjąć wszelkie możliwe wysiłki mające na celu zatrzymanie agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie ". Wskazywał, że od samego początku polskiego przewodnictwa w OBWE jego celem jako przewodniczącego było "poszukiwanie kompromisu oraz poszukiwanie dialogu pomiędzy stronami konfliktu".

Zbigniew Rau apeluje do Rady Bezpieczeństwa ONZ

Szef MSZ powiedział, że " Rosja uczyniła z Karty Narodów Zjednoczonych okrutny żart za sprawą wojskowej operacji, źle przeprowadzonej, która okazała się być strategiczną i taktyczną porażką". - Zamiast zapobiegać niepotrzebnej śmierci w swoich własnych szeregach, Kreml zaczął brać za cel ludność i infrastrukturę cywilną, by złamać ducha Ukraińców, co stanowi akt państwowego terroryzmu - ocenił.

Niemniej przekonywał, że "drzwi do dyplomacji są wciąż otwarte". - Wzywam Rosję, by zaangażowała się w znaczący i merytoryczny w dialog, by poszukać pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu - apelował.