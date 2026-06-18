Świat Pożar rafinerii, wstrzymane loty. "Nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do Moskwy" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Pożar w rafinerii w Moskwie po ataku ukraińskich dronów Źródło wideo: Reuters/social media Źródło zdj. gł.: Reuters

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W wyniku ukraińskich ataków trafiona została kluczowa dla Moskwy i regionu rafineria w dzielnicy Kapotnia. Wybuchł tam potężny pożar, który spowodował zawieszenie lotów na głównych lotniskach stolicy. Obiekt leży około 15 kilometrów od Kremla i stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej stolicy. Czarny dym z palącej się rafinerii widoczny jest z odległości wielu kilometrów.

"Nasze sankcje dalekiego zasięgu po raz kolejny dotarły do Moskwy" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy. "Po raz drugi w tym tygodniu zaatakowano moskiewską rafinerię. Zaatakowano również cele w obwodzie rostowskim i na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy" - poinformował.

Do wpisu dołączył nagranie, na którym widać skutki ataku - ogień i kłęby dymu unoszące się nad miastem.

Jak ocenił, "jest to w pełni uzasadniona odpowiedź na rosyjskie ataki na nasze miasta i społeczności". "Jest to także także kolejny ważny rezultat działań naszych żołnierzy przeciwko obiektom podtrzymującym rosyjską machinę wojenną" - podkreślił.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026 Rozwiń Źródło: X/Wołodymyr Zełenski

Zełenski apeluje o zakończenie wojny

To już drugi atak Ukrainy na moskiewską rafinerię w tym tygodniu. Jak poinformował Zełenski, ostatnie sukcesy ukraińskiej armii zostały dostrzeżone przez sojuszników Ukrainy. "W ostatnich dniach wszyscy nasi partnerzy dostrzegli precyzję i skuteczność naszych ataków średniego zasięgu i sankcji dalekiego zasięgu" - napisał.

"Czas zakończyć wojnę, a Rosja musi podjąć niezbędne kroki dyplomatyczne" - zaapelował Zełenski.

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