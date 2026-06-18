Pożar rafinerii, wstrzymane loty. "Nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do Moskwy"
W wyniku ukraińskich ataków trafiona została kluczowa dla Moskwy i regionu rafineria w dzielnicy Kapotnia. Wybuchł tam potężny pożar, który spowodował zawieszenie lotów na głównych lotniskach stolicy. Obiekt leży około 15 kilometrów od Kremla i stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej stolicy. Czarny dym z palącej się rafinerii widoczny jest z odległości wielu kilometrów.
"Nasze sankcje dalekiego zasięgu po raz kolejny dotarły do Moskwy" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy. "Po raz drugi w tym tygodniu zaatakowano moskiewską rafinerię. Zaatakowano również cele w obwodzie rostowskim i na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy" - poinformował.
Do wpisu dołączył nagranie, na którym widać skutki ataku - ogień i kłęby dymu unoszące się nad miastem.
Jak ocenił, "jest to w pełni uzasadniona odpowiedź na rosyjskie ataki na nasze miasta i społeczności". "Jest to także także kolejny ważny rezultat działań naszych żołnierzy przeciwko obiektom podtrzymującym rosyjską machinę wojenną" - podkreślił.
Zełenski apeluje o zakończenie wojny
To już drugi atak Ukrainy na moskiewską rafinerię w tym tygodniu. Jak poinformował Zełenski, ostatnie sukcesy ukraińskiej armii zostały dostrzeżone przez sojuszników Ukrainy. "W ostatnich dniach wszyscy nasi partnerzy dostrzegli precyzję i skuteczność naszych ataków średniego zasięgu i sankcji dalekiego zasięgu" - napisał.
"Czas zakończyć wojnę, a Rosja musi podjąć niezbędne kroki dyplomatyczne" - zaapelował Zełenski.