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Świat

Pożar rafinerii, wstrzymane loty. "Nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do Moskwy"

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Moskwa
Pożar w rafinerii w Moskwie po ataku ukraińskich dronów
Źródło wideo: Reuters/social media
Źródło zdj. gł.: Reuters
Ukraińskie drony drugi raz w tym tygodniu zaatakowały rafinerię w Moskwie. Nad miastem unoszą się kłęby dymu. "To w pełni uzasadniona odpowiedź na rosyjskie ataki na nasze miasta i społeczności" - napisał prezydent Wołodymyr Zełenski na X. "W ostatnich dniach wszyscy nasi partnerzy dostrzegli precyzję i skuteczność naszych ataków" - dodał.

W wyniku ukraińskich ataków trafiona została kluczowa dla Moskwy i regionu rafineria w dzielnicy Kapotnia. Wybuchł tam potężny pożar, który spowodował zawieszenie lotów na głównych lotniskach stolicy. Obiekt leży około 15 kilometrów od Kremla i stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej stolicy. Czarny dym z palącej się rafinerii widoczny jest z odległości wielu kilometrów.

"Nasze sankcje dalekiego zasięgu po raz kolejny dotarły do Moskwy" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy. "Po raz drugi w tym tygodniu zaatakowano moskiewską rafinerię. Zaatakowano również cele w obwodzie rostowskim i na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy" - poinformował.

Do wpisu dołączył nagranie, na którym widać skutki ataku - ogień i kłęby dymu unoszące się nad miastem.

Jak ocenił, "jest to w pełni uzasadniona odpowiedź na rosyjskie ataki na nasze miasta i społeczności". "Jest to także także kolejny ważny rezultat działań naszych żołnierzy przeciwko obiektom podtrzymującym rosyjską machinę wojenną" - podkreślił.

Zełenski apeluje o zakończenie wojny

To już drugi atak Ukrainy na moskiewską rafinerię w tym tygodniu. Jak poinformował Zełenski, ostatnie sukcesy ukraińskiej armii zostały dostrzeżone przez sojuszników Ukrainy. "W ostatnich dniach wszyscy nasi partnerzy dostrzegli precyzję i skuteczność naszych ataków średniego zasięgu i sankcji dalekiego zasięgu" - napisał.

"Czas zakończyć wojnę, a Rosja musi podjąć niezbędne kroki dyplomatyczne" - zaapelował Zełenski.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
RosjaMoskwaWojna w UkrainieRopa naftowaWołodymyr Zełenski
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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