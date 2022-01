Konflikt Rosja-Ukraina. Wschodnia flanka NATO wzmocniona. Amerykańskie F-15 wylądowały w Estonii

Sześć amerykańskich myśliwców F-15 wylądowało w Estonii - donosi Agencja Reutera. Maszyny zostaną tam półtora tygodnia. To element wzmacniania przez NATO obecności na wschodniej flance Sojuszu w obliczu napięć między Rosją i Ukrainą.

W środę w bazie lotniczej Amari w Estonii wylądowało sześć amerykańskich myśliwców F-15. Rzecznik bazy poinformował, że maszyny pozostaną tam do końca przyszłego tygodnia.

W poniedziałek Sojusz Północnoatlantycki wydał komunikat , w którym poinformował, że siły państw NATO "przechodzą w stan gotowości i wysyłają dodatkowe okręty i myśliwce do baz na wschodzie Europy, wzmacniając w ten sposób odstraszanie i sojuszniczą obronę w sytuacji, w której Rosja kontynuuje kumulowanie sił wokół Ukrainy ".

Rosja grożąca Ukrainie inwazją, oskarża niezmiennie od tygodni państwa NATO i ich sojuszników o eskalację napięć. Zachodni politycy podkreślają, że chcą znalezienia pokojowego wyjścia z sytuacji i to Rosja doprowadziła do olbrzymiego wzrostu napięcia w Europie.

W ostatnich dniach liczni członkowie NATO ogłosili dodatkowe wsparcie w obliczu agresywnej postawy Rosji. Sojusz zapowiedział, że w czwartek Dania wyśle do bazy Siauliai na północy Litwy cztery myśliwce F-16.

USA postawiły w stan gotowości 8,5 tysiąca żołnierzy - poinformował w poniedziałek szef Pentagonu John Kirby. Wyjaśnił, że wybrane jednostki zostałyby wysłane do Europy w razie uruchomienia przez NATO Sił Odpowiedzi Sojuszu w obliczu gromadzenia się rosyjskiego wojska w pobliżu granic z Ukrainą. W skład kontyngentu wchodziłyby m.in. brygadowe zespoły bojowe (BCT), siły logistyczne, medyczne, lotnicze i wywiadowcze.

We wtorek prezydent USA Joe Biden powiedział , że "w bliższym terminie" może przenieść część z 8,5 tys. amerykańskich żołnierzy, którzy zostali postawieni w stan gotowości, by móc zjawić się szybko w Europie. Zaznaczył jednak, że żadne wojska amerykańskie nie zostaną rozmieszczone na samej Ukrainie.

Groźba konfliktu między Rosją i Ukrainą

Rosja jak dotąd zaprzeczała planowaniu inwazji na Ukrainę, nie wycofała jednak zgromadzonych ponad stu tysięcy żołnierzy w pobliżu granic z Ukrainą. Na żądania Zachodu w sprawie deeskalacji napięcia przedstawiła listę propozycji dotyczących "gwarancji bezpieczeństwa", w których domaga się od USA i państw NATO, by nie przyjmowały Ukrainy do Sojuszu, a także, by wycofały kontyngenty z państw członkowskich w Europie Wschodniej.