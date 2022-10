Rosjanie wznowili ruch na moście Krymskim, choć nurkowie nie zbadali jeszcze szkód 

Rosyjscy nurkowie mają zejść pod wodę w okolicy mostu Krymskiego i zbadać uszkodzenia powstałe w wyniku wybuchu. Zanim to uczynili, ruch kołowy i kolejowy na moście został częściowo przywrócony, ale - jak mówił korespondent TVN w Ukrainie Andrzej Zaucha - to forsowane przez Kreml posunięcie ma bardziej wymiar propagandowy niż rzeczywisty.

W sobotę rano doszło do wybuchu i pożaru na moście łączącym zaanektowany Krym z terytorium Rosji . Do zniszczeń doszło na kolejowej nitce mostu oraz na odcinkach z nitek samochodowych. Według rosyjskich władz wybuchł jadący mostem samochód ciężarowy, który spowodował zapalenie się cystern z paliwem na kolejowej części mostu. Poinformowano o śmierci trzech osób, prawdopodobnie jadących samochodem obok ciężarówki.

Rosyjscy nurkowie mają zbadać zniszczenia

Przywrócenie ruchu na moście "bardziej propagandowe niż rzeczywiste"

- Rosyjscy urzędnicy robią wszystko, by pokazać, że nic takiego się nie stało, że most jest ciągle zdatny do użytku. Nic dziwnego. Dla Putina to najważniejszy po Kremlu obiekt w Rosji. Symbol rosyjskiej potęgi, rosyjskiego imperializmu, rosyjskiej ekspansji. Okazuje się jednak, że ten symbol można zaatakować - dodał Zaucha.