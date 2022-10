ISW: Kreml szuka winnych po wybuchu na moście Krymskim

Wybuch na moście Krymskim najpewniej utrudni na jakiś czas logistykę i doprowadzi do opóźnień w transporcie rosyjskich żołnierzy i sprzętu na półwysep - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Według think tanku Kreml "prawdopodobnie stara się zrzucić winę za eksplozję na Ministerstwo Obrony". Ukraiński wywiad podał, że w Moskwie zaczęto aresztować wojskowych, ale analitycy z USA podkreślają, że tego typu doniesienia są "niezweryfikowane".

Amerykańscy analitycy: ruchy rosyjskiego wojska zostaną ograniczone

Według think tanku uszkodzenia ograniczą na pewien czas ruchy rosyjskiego wojska, zmuszając je częściowo do korzystania z promu. Rosyjscy urzędnicy najpewniej zaostrzą kontrole wszystkich pojazdów wjeżdżających na most, co spowoduje opóźnienia w przerzucaniu żołnierzy, sprzętu i zaopatrzenia na Krym - ocenił ISW.