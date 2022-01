Ukraińskie wojsko w obliczu rosyjskiej agresji

Javeliny kontra czołgi

W środę ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii poinformowało o dostarczeniu Ukrainie lekkich systemów obrony przeciwpancernej. - To bardzo skuteczna pomoc - ocenił ekspert wojskowy Ołeh Żdanow. - Ponieważ jest to głównie lekka broń do walki w zwarciu. To może rozstrzygnąć losy bitwy. Jeśli pamiętamy pierwszą wojnę czeczeńską, to musimy zadać pytanie: dlaczego armia rosyjska wówczas przegrała? Ponieważ w walce w zwarciu ochotnicze formacje czeczeńskie pokonały regularne jednostki rosyjskich sił zbrojnych - dodał.