Doradca szefa MSW Ukrainy: latem wojsko przystąpi do kontrataku na wszystkich frontach

Kanada zakaże wjazdu na swoje terytorium ponad tysiącowi osób odpowiedzialnych za wojnę na Ukrainie, w tym prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. Projekt ustawy został złożony w parlamencie we wtorek i jest już po pierwszym czytaniu.

"Wobec brutalnego ataku ze strony reżimu Putina, Kanada stoi po stronie Ukrainy – pociągniemy Rosję do odpowiedzialności za jej zbrodnie. Dlatego właśnie ogłosiliśmy, że wprowadzamy zakaz wjazdu do Kanady dla ok. tysiąca Rosjan, w tym dla Putina i jego wspólników" - napisał we wtorek na Twitterze minister bezpieczeństwa publicznego Marco Mendicino.