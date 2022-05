Symboliczny sukces ukraińskiej armii. Zbliżyła się do granicy z Rosją

Ukraińska armia odniosła symboliczny sukces w kontrofensywie we wschodnim rejonie Charkowa, zbliżając się do granicy z Rosją.



Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało nagranie przedstawiające kilkudziesięciu żołnierzy w narodowych kolorach niebieskim i żółtym stojących przy posterunku granicznym kraju. Według doniesień należą do brygady ochotników z Charkowa.



Ukraińskie wojsko już w ostatnich dniach informowało, że stopniowo wypiera wojska rosyjskie w okolicach Charkowa. Rosja wycofała już swoje wojska z północnej Ukrainy, po tym, jak zostały one zatrzymane w pobliżu stolicy kraju, Kijowa.



Moskwa koncentruje obecnie swoją ofensywę na wschodnich regionach Ukrainy - Doniecku i Ługańsku, gdzie prorosyjscy separatyści, z pomocą Rosji, kontrolują niektóre obszary od 2014 roku.