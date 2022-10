Putin wprowadza stan wojenny w czterech okupowanych obwodach Ukrainy

czytaj dalej

We wtorek Korea Północna wystrzeliła około 250 pocisków artyleryjskich do morza. Spotkało się to z ostrą krytyką ze strony Korei Południowej, która zażądała "natychmiastowego przerwania prowokacyjnych akcji". W środę Pjongjang wystrzelił kolejne 100 pocisków.