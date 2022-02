Władimir Putin uznał separatystyczne republiki. Joe Biden zdecydował o sankcjach

Biały Dom: jesteśmy gotowi natychmiast zareagować

Zapowiedziano wówczas, że prezydent Joe Biden "wkrótce wyda zarządzenie, które zabroni osobom z USA nowych inwestycji, handlu i finansowania do, z i w tak zwanych regionach DNR (Donieckiej Republiki Ludowej - przyp. red.) i LNR (Ługańskiej Republiki Ludowej - przyp. red.) Ukrainy". "To rozporządzenie będzie również upoważniało do nakładania sankcji na każdą osobę zdeterminowaną do działania na tych obszarach Ukrainy" - dodano. Zapewniono, że departamenty Stanu i Skarbu wkrótce podadzą szczegóły w tej sprawie.