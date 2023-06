Putin tego zakazał, teraz sam to robi. "Uderzające jest to, jak łamie własne zasady"

Przez ponad 15 miesięcy inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę władze na Kremlu odmawiały nazwania jej wojną. To się zmienia. Prezydent Władimir Putin coraz częściej używa terminu "wojna" - stwierdza w swojej analizie agencja Reutera.

Kiedy 24 lutego 2022 roku prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz o inwazji zbrojnej na Ukrainę, nazwał ją "specjalną operacją wojskową". To eufemizm, którego używały głównie władze na Kremlu, przedstawiciele rosyjskiego rządu i państwowe media, tworząc nawet nowy rosyjski akronim "SWO" (w języku rosyjskim specjialnaja wojennaja operacija - red.) - napisała w czwartkowej analizie agencja Reutera.

Reuters przypomina, że nazywanie inwazji zbrojnej "wojną" w Rosji zostało zakazane, w tej sprawie przyjęto szereg ustaw, a niezależne redakcje albo się do tego zastosowały, albo zostały zamknięte.

Po ataku dronów na Moskwę, o który władze na Kremlu oskarżyły Ukrainę, Putin, w ciągu zaledwie tygodnia, użył terminu "wojna" czterokrotnie - podała agencja Reutera. 30 maja, w dniu ataku bezzałogowców, prezydent oznajmił, że "bez względu na to, co powiemy, zawsze będą obwiniać Rosję". - Nie my rozpętaliśmy tę wojnę - oznajmił Putin, cytowany przez państwowe stacje telewizyjne. - Powtarzam, w 2014 roku reżim w Kijowie rozpętał wojnę w Donbasie - dodał Putin.

9 maja, kiedy Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa ZSRR nad faszyzmem w II wojnie światowej, Putin mówił do zgromadzonych na placu Czerwonym, że "prawdziwa wojna ponownie rozpętała się przeciwko naszej ojczyźnie".

W ostatnich miesiącach minister obrony Siergiej Szojgu, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i przywódca najemniczej formacji Grupa Wagnera Jewgienij Prigożyn publicznie używali słowa "wojna" - napisała agencja Reutera, cytując Wiaczesława Gładkowa, gubernatora graniczącego z Ukrainą obwodu biełgorodzkiego, który w ostatnim czasie jest atakowany przez rosyjskich ochotników z Legionu Wolność Rosji i Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, że "w zasadzie żyjemy w stanie wojny".

Również w rozmowach prywatnych rosyjska elita nazywa inwazję zbrojną "wojną". - Uderzające jest to, jak Putin i elity łamią własne zasady - powiedział jeden z zachodnich dyplomatów w Moskwie, cytowany przez agencję Reutera. - Ale ważniejsze jest to, co mówi się o przyszłości: czy wojna oznacza poważniejsze podejście i jak będzie wyglądać Rosja w stanie wojny - dodał.

Jak podkreśla Reuters, eufemizmy określające wojnę nie są niczym nowym. Rozpoczynając interwencję zbrojną w Afganistanie w 1979 roku ówczesny sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Leonid Breżniew mówił o operacji "mającej na celu zapewnienie międzynarodowej pomocy przyjaznemu narodowi afgańskiemu".

- Musicie pamiętać, że termin "specjalna operacja wojskowa" został wymyślony w czasie, gdy (na Kremlu - red.) myśleli, że wygrają szybko i bez ofiar, jak na zaanektowanym Krymie - powiedział były autor oficjalnych przemówień Putina Abbas Galjamow, cytowany przez Reutersa. - Ale teraz dla wszystkich jest jasne, że to wojna. I stało się jasne dawno temu, kiedy wszyscy zdali sobie sprawę, że blitzkrieg się nie powiódł - dodał.

Kremlowskie stenogramy pokazują, że Putin wielokrotnie używał słowa wojna w ostatnim czasie w kontekście - jak twierdził - "wojny informacyjno-sankcyjnej rozpętanej przez Zachód przeciwko Rosji, a także obwiniania Ukrainy za konflikt zbrojny" - podała agencja Reutera.

Termin "wojna" w Rosji się rozprzestrzenia. W zeszłym roku Putin używał go oszczędnie.

We wrześniu zeszłego roku prezydent Rosji oświadczył, że cztery ukraińskie obwody należą do Rosji, nazwał ten konflikt wojną, w październiku stwierdził, że Zachód "wznieca wojnę", a w grudniu jeszcze bardziej otwarcie mówił o "tej wojnie", co skłoniło Nikitę Juferiewa, opozycyjnego polityka z Petersburga, do złożenia skargi.

"Władimir Putin nazwał wojnę wojną. Ale nie było dekretu o zakończeniu 'specjalnej operacji wojskowej' i wojny nie wypowiedziano. Za słowa o wojnie skazano już kilka tysięcy osób. Zwróciłem się do władz o pociągnięcie Putina do odpowiedzialności za rozpowszechnianie 'fake newsów' o armii" - napisał pod koniec grudnia zeszłego roku na Twitterze petersburski radny, uzasadniając złożenie skargi.

- To nic nie dało - powiedział agencji Reutera Juferiew. - Wcześniej czy później dojdziemy do tego, kiedy wszyscy nazwą to wojną i uznają to za wojnę. A wojna może oznaczać stan wojenny, mobilizację gospodarki, mobilizację wojska i rezerwistów - dodał opozycjonista.

Władze na Kremlu oświadczyły wcześniej, że nie planują wprowadzenia stanu wojennego ani dalszej mobilizacji po ubiegłorocznej tak zwanej częściowej mobilizacji. Jednak w zeszłym miesiącu Putin zatwierdził poprawki umożliwiające przeprowadzenie wyborów w stanie wojennym, a firmy zbrojeniowe wprowadziły dodatkowe zmiany, aby pracować niemal przez całą dobę - podkreśliła w analizie agencja Reutera.

