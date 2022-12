Rozmowy Putina, Szojgu na froncie. ISW o "nowej fazie prezentowania, planowania i prowadzenia wojny"

Rosja tworzy narrację, która może świadczyć o przygotowywaniu gruntu do nowej fazy inwazji na Ukrainę - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Eksperci zaznaczają jednak, że zdolności rosyjskiej armii, nawet przy wsparciu sił białoruskich, do przygotowania i przeprowadzenia w najbliższych miesiącach skutecznej ofensywy z użyciem sił zmechanizowanych jest wątpliwa.

Amerykański ośrodek analityczny Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War) w najnowszym raporcie zaznacza, że rosyjskie władze wojskowe prowadzą kampanię, która ma zademonstrować ich skuteczność i proaktywność na froncie w obliczu dotychczasowych porażek, a także - być może - przygotować grunt do nowej ofensywy.