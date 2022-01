Konflikt Rosja-Ukraina. Wiceminister Jabłoński o działaniach NATO i planowanych sankcjach na Moskwę

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że NATO nie zakłada wysyłania wojsk na Ukrainę, ponieważ Ukraina nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ocenił, że "sankcje to jedyny język, który w tej chwili rozumie prezydent Rosji Władimir Putin" i dodał, że NATO wraz z Unią Europejską podejmują zdecydowane kroki, żeby zapobiec narastającemu konfliktowi wokół Ukrainy.

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że "NATO nie zakłada wysyłania wojsk na Ukrainę, ponieważ Ukraina nie jest członkiem NATO". Dodał, że NATO jest sojuszem obronnym. - Broni swoich członków przed atakiem i jeśli taki atak nastąpi, uruchamiany jest wówczas art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Nie oznacza to jednak, że NATO będzie w tej sprawie bierne - dodał.

"Te działania mają pokazywać Putinowi, co może go spotkać, jeśli dojdzie do dalszej eskalacji"