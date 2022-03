Rosja. Ustawa o karach za "szerzenie dezinformacji" podpisana przez Władimira Putina

Rozpowszechnianie "fałszywych informacji" o operacjach wojskowych, wzywanie do nałożenia sankcji na Rosję i "dyskredytacja sił zbrojnych" będą zagrożone w Rosji karą do 15 lat pozbawienia wolności - to założenia ustawy, którą podpisał prezydent Władimir Putin. Wcześniej dokument zatwierdziły obie izby rosyjskiego parlamentu.

