Byli prezydenci USA w geście solidarności odwiedzili ukraińską cerkiew

"Te kwiaty mówią 'w geście solidarności' (...). Są one symbolem walki o wolność, którą dziś widzimy w kolorach niebieskim i żółtym. Ten pierwszy to kolor nieba, ten drugi to zboże. Ukraina to spichlerz Europy, ale teraz jest ona twierdzą w walce o wolność" - przekazano w nagraniu na Instagramie Busha. "Ameryka stoi solidarnie z narodem ukraińskim, gdy walczy on za swoją wolność i swoją przyszłość" - napisał w opisie wideo 43. prezydent Stanów Zjednoczonych.