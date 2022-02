Unia Europejska ma rozmieścić wojskową misję szkoleniowo-doradczą na Ukrainie. Szef MSZ: nowy element współpracy

Dmytro Kułeba w Brukseli uczestniczył w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej . - Osiągnęliśmy zasadnicze porozumienie z Unią Europejska, że rozmieści ona wojskową misję szkoleniowo-doradczą na Ukrainie. Nie będą to siły bojowe. Jest to nowy element we współpracy między Unią Europejską a Ukrainą. Szczegóły, parametry i daty będą jeszcze omawiane. Najważniejsze, że otwieramy nowy rozdział w naszych relacjach - powiedział po rozmowach.

Dodał, że zaapelował "do europejskich kolegów o zaproponowanie Ukrainie perspektywy europejskiej". - Jest to strategiczna decyzja, którą Unia może teraz podjąć i która przyczyni się do deeskalacji sytuacji - argumentował minister. - Poprawa sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa może zostać osiągnięta poprzez wysłanie do Rosji sygnału, że Ukraina jest jednym z nas - mówił szef ukraińskiej dyplomacji.